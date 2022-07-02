Про це йдеться у фейсбуці відомства.

"Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України..." - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Видання Східний варіант у телеграмі повідомило, що вибух стався під Попасною на Луганщині внаслідок влучання українських військових.

"Факт підриву підтверджує й істерика у рашистських пабліках", - зауважили в повідомленні.

1 липня на південному фронті ЗСУ знищили три склади російських боєприпасів.

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