На Сході України стався сильний вибух російського складу боєприпасів
Генштаб ЗСУ оприлюднив відео вибуху російського складу боєприпасів на Сході України
Про це йдеться у фейсбуці відомства.
"Як вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України..." - зазначили в Генштабі ЗСУ.
- 1 липня на південному фронті ЗСУ знищили три склади російських боєприпасів.
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