Про це він розповів в етері Еспресо.

"У зв'язку з тим, що у 2023 році ми вже частково відчуваємо сезонні фактори, які пов'язані з посівною та агросектором, тому мова йде про укріплення гривні. А якщо говорити про євро та долар, то їхні позначки повернулися до 2022 року, коли за 1 євро треба було платити $1,1. Скоріше за все вплив на долар та євро відбувся через рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо підняття чи не підняття облікової ставки. Однак євро та долар повернулися до своїх довоєнних позначок. Українська гривня трішки зміцнилася, і тут позначилися декілька інших факторів, перший з них - воєнний. До того ж НБУ відмовлятиметься від емісійної підтримки бюджету, тобто від друку гривні, після підписання угоди з МВФ. А якщо нова гривня не друкується і не забезпечена друком, то це також позитивно впливає на її укріпленні", - пояснив президент Асоціації українських банків.

Андрій Дубас зауважив, що НБУ бачить макроекономічні показники, які дозволяють більше оптимістичніше оцінювати ситуацію в українській економіці.

"На останньому засіданні Комітету з монетарної політики НБУ була збережена облікова ставка на позначці 25%, але дещо був переглянутий прогноз щодо росту ВВП на кінець 2023 року та початок 2024 року. Якщо раніше ми планували у 2023 році зріст ВВП до 0,3%, то зараз НБУ прогнозує 0,2%, що є дуже оптимістичним. І третій момент – прогноз зниження рівня інфляції. На кінець 2023 року рівень інфляції прогнозувався на рівні 18,6%, а сьогодні це у межах 15%, що також є позитивними сигналами", - сказав Дубас.