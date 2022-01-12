На станцію "Академік Вернадський" прибули французькі дослідники: вивчатимуть атмосферні річки та життя українських полярників
На українську антарктичну наукову станцію "Академік Вернадський" з Франції прибули кліматолог та соціолог, які вивчатимуть явище атмосферних річок та займатимуться порівняльними соціологічними дослідженнями
Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.
"Україна підтримала французький проєкт Antarctique 2.0°C з вивчення зміни клімату й впливу людської діяльності на екосистеми Антарктики. Зокрема, наша станція "Академік Вернадський" прийняла двох дослідників з Франції - Нільса Дутрево та Марго Легал, які в найближчі півтора місяця працюватимуть спільно з українськими полярниками", - йдеться у повідомленні.
Нільс Дутрево - кліматолог, який на станції вивчатиме явище атмосферних річок у межах всесвітньої ініціативи "Рік полярного прогнозування".
Атмосферна річка - це вузький коридор атмосферної вологи, який переносить вологу з тропіків у середні та високі широти. Цей коридор має довжину в кілька тисяч кілометрів, а ширину - кілька сотень кілометрів.
В антарктичному науковому центрі пояснюють, що одна атмосферна річка здатна переносити в атмосфері більше води, ніж найбільша та найповноводніша річка планети Амазонка.
"Завдяки спільним дослідженням вчені зможуть з'ясувати, чи пов'язані атмосферні річки з опадами в районі нашої станції, а також визначити, чи була одна з них причиною рекордних грудневих снігопадів або ж чи стане причиною майбутніх опадів. Зараз якраз дуже сприятливий час для таких досліджень, адже згадане явище найчастіше буває саме під час антарктичного літа", - йдеться у повідомленні.
Група вчених вже здійснила перший вихід на льодовик. Там науковці визначили місце, звідки щодня братимуть сніг для дослідження. Його аналізуватимуть у лабораторії, щоб дізнатися, звідки "прийшла" волога, з якої потім утворилися опади біля станції.
"Інша французька гостя - Марго - займатиметься порівняльними соціологічними дослідженнями й вивчатиме життя та роботу наших вчених на "Вернадському", - зазначають в антарктичному науковому центрі.
Експедиція Antarctique 2.0°C складається із шести учасників. Вона проводить дослідження змін клімату та екологічного сліду людства. Поки двоє із цих науковців працюють на "Академіку Вернадському", ще четверо дослідників відбирають зразки в районі Антарктичного півострова на яхті.
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