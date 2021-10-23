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На столичній Оболоні Skoda "наздогнала" фуру DAF
Ранком суботи, 23 жовтня 2021 року, на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі міста Києва, автомобіль Skoda з незрозумілих причин вдарив в задню частину вантажний DAF
Подробиці наводять ВартовіЕспресо.
Водій вантажівки каже: стояв на "аварійці", як раптом відчув удар.
Внаслідок наїзду водія легковика було госпіталізовано.
Пасажир Skoda від допомоги лікарів відмовився.
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