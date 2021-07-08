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На Сумщині археологи знайшли поселення часів Русі

8 липня, 2021 четвер
16:14
Суспільство

Поблизу смт Вороніж Сумської області археологи знайшли поселення часів Київської Русі

Про це Укрінформу повідомив керівник Воронізької археологічної експедиції, кандидат історичних наук Іван Кедун.

"Провели розвідку і наткнулися на давньоруське поселення XI-XIІ сторіч. Відкриття є. Воно полягає в тому, що давньоруських об’єктів до нас тут не фіксували жодного разу", - сказав науковець.

За його словами, говорити про розміри, тип поселення можна буде тільки після багаторічних і повномасштабних розкопок.

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Розвідка засвідчила, що люди тут жили у добу Давньої Русі. 

На місці розкопу археологи знайшли понад 500 елементів кераміки. Поселенню вчені дадуть назву, складуть на нього паспорт і лише тоді зареєструють як пам’ятку археології.

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Сумська область
археологи
Русь
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