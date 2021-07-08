На Сумщині археологи знайшли поселення часів Русі
Поблизу смт Вороніж Сумської області археологи знайшли поселення часів Київської Русі
Про це Укрінформу повідомив керівник Воронізької археологічної експедиції, кандидат історичних наук Іван Кедун.
"Провели розвідку і наткнулися на давньоруське поселення XI-XIІ сторіч. Відкриття є. Воно полягає в тому, що давньоруських об’єктів до нас тут не фіксували жодного разу", - сказав науковець.
За його словами, говорити про розміри, тип поселення можна буде тільки після багаторічних і повномасштабних розкопок.
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Розвідка засвідчила, що люди тут жили у добу Давньої Русі.
На місці розкопу археологи знайшли понад 500 елементів кераміки. Поселенню вчені дадуть назву, складуть на нього паспорт і лише тоді зареєструють як пам’ятку археології.
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