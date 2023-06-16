На Сумщині через російські обстріли поранено трьох дітей
У четвер, 15 червня, російські терористи знову обстріляли Сумську область - поранено трьох дітей
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 98 вибухів.
Під обстріл потрапили Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська та Середино-Будська громади.
У Глухівській громаді під мінометний обстріл потрапили троє дітей - 2010, 2013 та 2014 років народження. Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації.
По Середино-Будській громаді здійснено авіаудар із гелікоптера - 5 ракет типу НУРС. Також відбулись мінометні обстріли. Сталося загоряння покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства.
- Протягом минулої доби росіяни 40 разів обстріляли Херсонщину. Крім того, у Херсоні ворог атакував човен з волонтерами. Унаслідок цього поранення отримали 2 рятувальників.
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