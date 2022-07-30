Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

У першому випадку здетонувало 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Її водій загинув на місці. Постраждали пасажирка та водій легковика, що їхав зустрічною смугою під час вибуху.

У другому випадку комбайн виїхав збирати врожай на полі. Через вибух двоє аграріїв отримали травми. Також постраждала техніка.

Дмитро Живицький наголосив, що територією, де є табличка "міни", заборонено їхати та йти. Також можуть бути небезпечними узбіччя доріг, особливо там, де пересувалися росіяни.

"Щодо аграріїв. З першого дня після деокупації Сумщини у нас діє регламент, який передбачає звернення до вибухотехніків перед виїздом на поле. В області посівна кампанія пройшла успішно, без жодних інцидентів. Сподіваюся, збір врожаю буде максимально безпечним теж. Що пішло не так у цьому, конкретному випадку, з'ясовуємо", - додав він.

29 липня на Сумщині окупанти обстріляли Хотінську громаду. Зафіксували 13 мінометних "прильотів".

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