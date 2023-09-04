На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Поранені 27-річний електромонтер Антон Кравцов і 31-річний водій Леонід Дорошенко. Енергетиків каретою швидкої доправили в місцеву лікарню. Загрози життю немає", - зазначили у відомстві.

Загалом через обстріли знеструмлено частину споживачів у 5 областях.

У суботу внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і знеструмлено шахту на Донеччині, внаслідок чого шахтарі були заблоковані під землею. Станом на зараз гірників вивели на поверхню, а лінію електропередачі – полагодили.