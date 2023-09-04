На Сумщині під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків: є поранені
Під час проведення оглядових робіт у Шосткинському районі Сумської області під обстріл потрапила бригада енергетиків. Дві людини дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Поранені 27-річний електромонтер Антон Кравцов і 31-річний водій Леонід Дорошенко. Енергетиків каретою швидкої доправили в місцеву лікарню. Загрози життю немає", - зазначили у відомстві.
Загалом через обстріли знеструмлено частину споживачів у 5 областях.
У суботу внаслідок обстрілів було пошкоджено ЛЕП і знеструмлено шахту на Донеччині, внаслідок чого шахтарі були заблоковані під землею. Станом на зараз гірників вивели на поверхню, а лінію електропередачі – полагодили.
- 1 вересня у Донецькій області через обстріли було пошкоджено дві повітряні лінії 330 кВ, що призвело до розвантаження ТЕС та знеструмлення однієї з шахт.
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