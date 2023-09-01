На Донеччині через обстріли знеструмлено шахту, без світла - частина абонентів у 6 областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. У Донецькій області через обстріли було пошкоджено дві повітряні лінії 330 кВ, що призвело до розвантаження ТЕС та знеструмлення однієї з шахт. Також через пошкодження ліній у результаті ворожих обстрілів в області знеструмлено 12 населених пунктів, де зареєстровано 14 тисяч споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

У відомстві зазначили, що ремонтні бригади працюють там, де це безпечно.

Окрім того, по всій країні триває масштабна кампанія по ремонту пошкодженого російськими обстрілами обладнання ТЕС і ГЕС.