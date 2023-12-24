На Сумщині повністю евакуювали жителів 19 прикордонних населених пунктів, на Харківщині через обстріли знелюдніли 5 прикордонних сіл

Про це пише "Суспільне" із посиланням на Сумську ОВА та очільників районів у Харківській області.

На Сумщині населені пункти, звідки виїхали люди, розташовані в Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманській громадах області.

"Загалом підлягають евакуації жителі з населених пунктів 5-кілометрової зони чотирьох районів - 15 громад Сумщини. Загальна кількість людей складає 12 689 осіб, у тому числі 712 дітей", - йдеться у повідомленні.

Натомість на Харківщині у Дергачівській громаді немає жителів у селах - Нове, Питомник, Дементіївка, Гранів, Шевченка. У Липецькій громаді у Зеленому, а у Вільхуватській громаді - Озерне, Крейдянка, Потихонове, Миколаївка, Купіне.