На Сумщині прокурора підозрюють у смертельній ДТП
На Сумщині за підозрою у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди затримано прокурора
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
ДТП сталась у Конотопі 18 серпня, близько 04:10.
"Рухаючись по вул. Пушкіна в районі ВАТ "Конотопський електромеханічний завод", водій автомобіля КІА Optima здійснив наїзд на жінку, яка йшла в зустрічному напрямку та вела в руках велосипед. У результаті ДТП 81-річна потерпіла загинула на місці, водій утік", – зазначається у повідомленні.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до ДТП причетний прокурор, який з 15 березня знаходиться поза штатом Конотопської окружної прокуратури.
На даний час він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюється, чи перебував затриманий у стані алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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