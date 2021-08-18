На Сумщині прокурора підозрюють у смертельній ДТП

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

ДТП сталась у Конотопі 18 серпня, близько 04:10.

"Рухаючись по вул. Пушкіна в районі ВАТ "Конотопський електромеханічний завод", водій автомобіля КІА Optima здійснив наїзд на жінку, яка йшла в зустрічному напрямку та вела в руках велосипед. У результаті ДТП 81-річна потерпіла загинула на місці, водій утік", – зазначається у повідомленні.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до ДТП причетний прокурор, який з 15 березня знаходиться поза штатом Конотопської окружної прокуратури.

На даний час він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюється, чи перебував затриманий у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.