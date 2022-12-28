На Сумщині російська артилерія зруйнувала приватний будинок
У вівторок 27 грудня російські війська обстріляли три прикордонні громади Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Росіяни били по Середино-Будській, Шалигінській і Есманській громадах Сумської області. Відомо про 13 прильотів.
У Середино-Будській громаді російські терористи використали стрілецьку зброю. По Шалигінській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів.
"Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття", - пише Живицький.
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