На Сумщині російська артилерія зруйнувала приватний будинок

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни били по Середино-Будській, Шалигінській і Есманській громадах Сумської області. Відомо про 13 прильотів.

У Середино-Будській громаді російські терористи використали стрілецьку зброю. По Шалигінській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів.

"Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття", - пише Живицький.

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