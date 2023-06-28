На Сумщині внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки
У вівторок, 27 червня, російські терористи обстріляли 10 громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня зафіксовано 49 вибухів. Під обстріл потрапили Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади.
У Великописарівській громаді пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж та три легкові автомобілі.
Росіяни використали для обстрілу міномети, артилерію та гранатомети.
- 27 червня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після масованих атак по території України російська армія взяла певну тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії та підготуватися до нового масованого обстрілу.
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