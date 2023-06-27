Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, після певних масованих атак росіяни беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії. Сили та запаси для цього у них досі є.

"Усі відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен та ворожої активності. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії. Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі, не можна", - каже Гуменюк.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що українці мають бути напоготові, адже ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, "де може їх хоча б інсценувати".

У Чорному морі зараз сім кораблів РФ, але ракетоносіїв немає

Наталія Гуменюк також повідомила, що наразі на бойовому чергуванні знаходиться сім ворожих кораблів у Чорному морі та один - в Азовському. За її словами, кораблі окупантів наразі викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, ймовірно, ворог готує наступний удар.

"Зараз у Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай. Це 7 кораблів в Чорному та 1 в Азовському морі", - сказала Наталія Гуменюк.

Вона також наголосила, що ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні немає, однак достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові до атак.

Як просувається контрнаступ ЗСУ

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що успіхи ЗСУ дійсно передбачувані, тому що просування йде по всіх напрямках.

Однак, за її словами, не всі напрямки можна висвітлювати. Гуменюк звернулася до українців з розумінням поставитися до особливостей зони відповідальності, де лінія фронту пролягає річкою Дніпро.

"Просування військ на нашому напрямку висвітлювати можна тільки після офіційного підтвердження. Не треба робити нам зайвого розголошення, бо це дуже шкодить бойовій роботі, адже всі хочуть, щоб вона була вдалою. Тому треба дочекатися офіційного повідомлення", - каже вона.

Гуменюк додала, що Сили оборони працюють в умовах контрбатарейної боротьби, все решта - в умовах інформаційної тиші. Контрбатарейна боротьба досить успішна та наразі реалізація задумів іде встановленим темпом. За її словами, окупанти не задоволені темпами українського контрнаступу.

"Ми працюємо, результати є, але трошки терпіння", - наголосила Гуменюк.

Про заколот Пригожина у РФ керівниця пресцентру ОК "Південь" сказала, що українська сторона скористалася цією ситуацією та посилила роз’яснювальну роботу серед окупантів.

"Ми вклали в їхнє розуміння, що місце їх насправді там, за поребриком, тому що у них є справи у своїй державі. Справжнє офіцерство має займатися справами своєї держави, а не впроваджувати руський мир там, де він не потрібний. І це дуже суттєво відбилося на розумінні ворожого війська, вони дійсно замислилися над тим, що пора повертатися додому і там встановлювати порядки", - наголосила Гуменюк.