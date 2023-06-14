На Сумщині внаслідок обстрілу загинули 7 працівників Держлісгоспу

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Терористи використали міномети, артилерію, БПЛА та гелікоптери.

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що у Шосткинському районі внаслідок обстрілу загинули сім працівників Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ.

Ворог з артилерії також вдарив по дитячому будинку-інтернату в Білопіллі. Інформації про жертв немає.