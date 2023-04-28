На Сумщині за день прогриміло 58 вибухів

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Російські терористи обстріляли території Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад. За день зафіксовано 7 обстрілів та 58 вибухів.

Терористи використали для обстрілів міномети, артилерію і квадрокоптер, з якого скинули 2 ВОГи.

В усіх випадках обійшлось без наслідків.