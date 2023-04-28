На Сумщині за день прогриміло 58 вибухів
У п'ятницю, 28 квітня, російські терористи обстріляли чотири громади Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Російські терористи обстріляли території Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад. За день зафіксовано 7 обстрілів та 58 вибухів.
Терористи використали для обстрілів міномети, артилерію і квадрокоптер, з якого скинули 2 ВОГи.
В усіх випадках обійшлось без наслідків.
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