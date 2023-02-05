На Сумщині за день зафіксовано 26 прильотів. Пошкоджено приватні будинки
У суботу, 4 лютого, на території Сумської області було зафіксовано 26 прильотів
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни обстріляли 4 територіальних громад Сумщини: Білопільську, Новослобідську, Великописарівську та Краснопільську. Зафіксовано 26 прильотів.
По Білопільській громаді з 16:30 росіяни били з мінометів − 10 прильотів. Великописарівська громада: теж зафіксовано мінометний обстріл − 7 прильотів.
"Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл громади - 9 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат. Краснопільська громада: ворог скинув з БПЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл громади. На, щастя, без наслідків", - йдеться у звіті.
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