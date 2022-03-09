На Сумщині загарбники обстріляли територію колишнього заводу. Троє людей загинули, зокрема підліток

Про це повідомили у Тростянецькій міській раді, передає Еспресо.TV.

Окупанти РФ відкрили вогонь близько 10:30 в середу, 9 березня. Артилерія обстріляла колишній завод Електробутприлад.



Смертельні поранення отримали троє людей. Особистості двох із них поки встановлюються, третьою жертвою став неповнолітній місцевий житель 2008 року народження.

Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до міської лікарні.

Нагадаємо, на Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого.

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