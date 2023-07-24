На Сумському напрямку Сили оборони посилюють ППО
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про поступове посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку
Про це інформує пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.
"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо", - сказав Наєв.
За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.
Зокрема, Сили оборони додатково залучили кілька вогневих груп, які озброєні великокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби також працювати по повітряних цілях і вночі.
"Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - зазначив командувач.
- 21 липня у Повітряних силах пояснили, що ППО не можна розташувати далі від населених пунктів, адже по ракетах і дронах в основному працюють зенітні ракетні підрозділи. Натомість ЗРК має невеликий радіус дії.
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