На Сумському напрямку Сили оборони посилюють ППО

Про це інформує пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо", - сказав Наєв.



За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.

Зокрема, Сили оборони додатково залучили кілька вогневих груп, які озброєні великокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби також працювати по повітряних цілях і вночі.

"Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - зазначив командувач.