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На світанку вривалися в кафе та магазини й виносили все цінне: у Дніпрі затримали серійних грабіжників

13 серпня, 2021 п'ятниця
17:15

Правоохоронці в Дніпрі затримали серійних злодіїв, що грабували невеликі кафе та магазини

Про це повідомляє УНІАН.

Всього затримали шість чоловіків. Вони на світанку вривалися в кафе та магазини й виносили все цінне, в тому числі сейфи, техніку, а також готівку з каси.

За даними поліції, підозрювані причетні як мінімум до чотирьох крадіжок, але на їхньому рахунку можуть бути близько двох десятків епізодів. Зараз цю інформацію перевіряють. Затриманим від 25 до 50 років. Під час обшуків у них знайшли пістолет, гранату та обріз мисливської рушниці.

Слідчі вже повідомили про підозру затриманим за частиною 3 статті 185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
 

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Дніпро
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