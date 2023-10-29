На Таврійському напрямку 13 окупантів здалися в полон, 489 ліквідовано, - Тарнавський
ОСУВ "Таврія" знищило 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі та 5 складів російських боєприпасів. Українські військові ліквідувати 489 окупантів, а 13 здались у полон
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він зазначив, що російська армія, загалом завдала 7 авіаційних ударів, провела 51 бойове зіткнення та здійснила 759 артобстрілів.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1217 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 489 осіб. 13 окупантів здалися в полон", - поінформував Тарнавський.
Командувач додав, що українські військові знищини 25 одиниць військової техніки росіян, зокрема, 8 танків, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобілі та 5 складів російських боєприпасів.
"Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", - зазначив Тарнавський.
- 11 жовтня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський прозвітував, що українські військові покращили тактичне положення західніше Роботиного на Запорізькому напрямку.
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