Про це у телеграм повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На території заводу "Азот" в Сєверодонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні немає загрози оточення українських військ в Луганській області.

12 червня ворог намагався подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк.

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