На території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку перебувають близько 500 мирних жителів, - Гайдай
Близько 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей, наразі залишаються на території об’єднання "Азот" у Сєверодонецьку
Про це у телеграм повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На території заводу "Азот" в Сєверодонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати", - зазначив він.
За його словами, на сьогодні немає загрози оточення українських військ в Луганській області.
- 12 червня ворог намагався подолати опір українських військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк.
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