На ТЕС і ТЕЦ вугілля вдвічі більше за необхідне, з газосховищ відбирають менше, ніж закачують, - Шмигаль
В Україні накопичено достатньо вугілля та газу для проходження опалювального сезону
Про це на засіданні уряду 8 листопада сказав очільник уряду Денис Шмигаль.
"Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%", - розповів він про ситуацію з опаленням в Україні.
За словами Шмигаля, в Україні накопичено вдвічі більше вугілля, аніж потрібно для проходження опалювального сезону.
"На складах ТЕС і ТЕЦ маємо 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією", - підкреслив прем'єр.
Що стосується газу, його теж закачують більше, ніж відбирають.
"Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів все ще дозволяє нам закачувати газу більше, ніж ми його відбираємо з газосховищ. Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 млрд кубічних метрів газу", - резюмував Шмигаль.
- Шмигаль раніше закликав українців максимально економити енергоресурси.
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