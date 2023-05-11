Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, окупанти не в змозі самостійно придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, тому їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях.

"Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів в "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків із Росії", - пояснили в ЦНС.

За даними Центру, маневрені групи зі складу підрозділів спеціального призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ повинні здійснювати онтроль визначеної території, протидіяти розвідгрупам ЗСУ та представникам руху спротиву, взаємодіяти з підрозділами армії РФ та органами окупаційної адміністрації.

Також їх зобов'язали здійснювати збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.