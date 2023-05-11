На тимчасово окуповані території півдня України зайшли росгвардійці: боротимуться з партизанами
Загарбники створили маневрені групи росгвардії, аби боротися з партизанським рухом, що наростає на тимчасово окупованих територіях півдня України
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, окупанти не в змозі самостійно придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, тому їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях.
"Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів в "окупаційну поліцію", але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків із Росії", - пояснили в ЦНС.
За даними Центру, маневрені групи зі складу підрозділів спеціального призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ повинні здійснювати онтроль визначеної території, протидіяти розвідгрупам ЗСУ та представникам руху спротиву, взаємодіяти з підрозділами армії РФ та органами окупаційної адміністрації.
Також їх зобов'язали здійснювати збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.
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