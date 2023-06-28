Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що причиною затримання є, фактично, боротьба з дітьми, які мають проукраїнську позицію. Зокрема, учні у школах сперечаються з вчителями щодо дій РФ та постійно відвідують українські інтернет-ресурси.

У Центрі нацспротиву розповідають, що інформують російських силовиків про позицію учнів “радники директорів шкіл з ідеології”. Таку посаду в освітніх закладах на окупованих територіях запровадили росіяни.

Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.

"Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт", - йдеться у повідомленні.