На тимчасово окупованих територіях росіяни масово затримують дітей з проукраїнською позицією
Окупанти затримують дітей, які мають проукраїнську позицію, аби тиснути на їхніх батьків
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що причиною затримання є, фактично, боротьба з дітьми, які мають проукраїнську позицію. Зокрема, учні у школах сперечаються з вчителями щодо дій РФ та постійно відвідують українські інтернет-ресурси.
У Центрі нацспротиву розповідають, що інформують російських силовиків про позицію учнів “радники директорів шкіл з ідеології”. Таку посаду в освітніх закладах на окупованих територіях запровадили росіяни.
Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії.
"Такі цинічні затримання є одним з елементів тиску на батьків, які не хочуть оформлювати російський "паспорт", - йдеться у повідомленні.
- 24 червня голова окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні". Одним з "винуватців" він назвав неповнолітнього Тиграна Оганісяна. Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. Детальніше з історією Тиграна та Микити можна ознайомитися тут.
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