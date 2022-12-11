Про це йдеться у вечірньому зведенні за 11 грудня.

Зазначається, що росіяни надають грошову "допомогу" особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховують більшу зарплату лояльним до російського режиму місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

Також, у Мелітопольському районі Запорізької області триває примусова паспортизація місцевих. У Генштабі розповіли, що з обігу поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

9 грудня стало відомо, що до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb