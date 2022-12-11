На тимчасово окупованих територіях росіяни заохочують місцевих до колаборантства за 10 тис рублів
Генштаб повідомив, що на тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація місцевого населення та заохочення його до співпраці з росіянами за виплату в розмірі 10 тисяч рублів
Про це йдеться у вечірньому зведенні за 11 грудня.
Зазначається, що росіяни надають грошову "допомогу" особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховують більшу зарплату лояльним до російського режиму місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.
Також, у Мелітопольському районі Запорізької області триває примусова паспортизація місцевих. У Генштабі розповіли, що з обігу поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.
- 9 грудня стало відомо, що до тимчасово окупованого Мелітополя приїхав племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова, який стежитиме за місцевими гауляйтерами.
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