На тлі скандалів з медтехнікою Philips планує скоротити до 10 тис. робочих місць
Голландський виробник медичної техніки Philips заявив у понеділок, що скоротить ще 6 тис. робочих місць у всьому світі, які додадуться до ще 4 тис. скорочень, що відбулися минулоріч
Про це пише techxplore.
Амстердамська фірма оголосила про "важкі, але необхідні" скорочення робочих місць, оголосивши про втрати 1,6 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) за 2022 рік, в основному через проблему безпеки.
Звільнення відбулися лише через кілька місяців після того, як Philips оголосила про скорочення 4 тис. робочих місць із загальної кількості трохи менш як 80 тис. співробітників по всьому світу.
Philips зіткнувся з розслідуваннями та судовими позовами в Сполучених Штатах після того, як був змушений відкликати прилади для лікування проблем зі сном, через які люди ризикували вдихнути, можливо, токсичну піну.
Виконавчий директор Рой Якобс, який обійняв посаду в жовтні, сказав, що Philips має зробити "важке, але необхідне подальше скорочення нашої робочої сили приблизно на 6 тис. посад у всьому світі до 2025 року".
"2022 рік був дуже важким для Philips і наших зацікавлених сторін, і ми вживаємо рішучих заходів, щоб у терміновому порядку покращити наше виконання та підвищити продуктивність", — сказав Якобс у заяві.
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