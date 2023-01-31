Про це пише techxplore.

Амстердамська фірма оголосила про "важкі, але необхідні" скорочення робочих місць, оголосивши про втрати 1,6 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) за 2022 рік, в основному через проблему безпеки.

Звільнення відбулися лише через кілька місяців після того, як Philips оголосила про скорочення 4 тис. робочих місць із загальної кількості трохи менш як 80 тис. співробітників по всьому світу.

Philips зіткнувся з розслідуваннями та судовими позовами в Сполучених Штатах після того, як був змушений відкликати прилади для лікування проблем зі сном, через які люди ризикували вдихнути, можливо, токсичну піну.

Виконавчий директор Рой Якобс, який обійняв посаду в жовтні, сказав, що Philips має зробити "важке, але необхідне подальше скорочення нашої робочої сили приблизно на 6 тис. посад у всьому світі до 2025 року".

"2022 рік був дуже важким для Philips і наших зацікавлених сторін, і ми вживаємо рішучих заходів, щоб у терміновому порядку покращити наше виконання та підвищити продуктивність", — сказав Якобс у заяві.

Нагадаємо, суттєві скорочення також відбулися у твітері та фейсбук.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb