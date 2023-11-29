"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP

Відповідне повідомлення з'явилося у блозі Windows.

"У цьому святковому сезоні Windows вносить нотку ностальгії у свої "потворні" светри, повертаючись до початку 2000-х років, до часів XP. Цьогорічний светр має знаковий фон Bliss з Windows XP - це фотографія зеленого пагорба та блакитного неба з білими хмарами в окрузі Сонома, Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що компанія за кошти, отримані з продажу светра, підтримуватиме організацію The Nature Conservancy. Її ініціативи спрямовані на боротьбу з кліматичною кризою та кризою біорізноманіття.

Светр із зображенням Bliss буде доступний в обмеженій кількості у магазині Xbox Gear Shop. Його вартість становить 2583 грн.