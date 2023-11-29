"На тобі краще, ніж у моніторі": Microsoft випустила "потворний" светр зі шпалерами Windows XP
Microsoft випустила традиційний "потворний" різдвяний светр: цьогоріч на ньому опинилися шпалери Windows XP Bliss з зеленим пагорбом, блакитним небом та хмарами
Відповідне повідомлення з'явилося у блозі Windows.
"У цьому святковому сезоні Windows вносить нотку ностальгії у свої "потворні" светри, повертаючись до початку 2000-х років, до часів XP. Цьогорічний светр має знаковий фон Bliss з Windows XP - це фотографія зеленого пагорба та блакитного неба з білими хмарами в окрузі Сонома, Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що компанія за кошти, отримані з продажу светра, підтримуватиме організацію The Nature Conservancy. Її ініціативи спрямовані на боротьбу з кліматичною кризою та кризою біорізноманіття.
Светр із зображенням Bliss буде доступний в обмеженій кількості у магазині Xbox Gear Shop. Його вартість становить 2583 грн.
- Раніше на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку продали светр принцеси Діани з зображенням чорної вівці серед рядів білих за 920 тис. фунтів стерлінгів.
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