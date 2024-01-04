На ТОТ України лікарні переповнені російськими пораненими: окупантам з легкими травмуваннями відмовляють у лікуванні, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки.

У ГУР розповіли, що росіяни не можуть впоратись "із потоком санітарних втрат серед особового складу": цивільні лікарні на ТОТ, які вони використовують, як військові госпіталі, переповненні.

"Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало", - йдеться у повідомленні.

Відтак російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим. Тим хто, зазнав поранень середньої тяжкості намагаються надавати допомогу, а "важких" відправляють на лікування до РФ. У ГУР зазначили, що "доїжджають не всі".

"Гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів. Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі - ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", - додали у ГУР.