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Окупанти на Луганщині розміщують поранених військових у моргу, - ОВА

9 вересня, 2023 субота
07:58
Війна з Росією російські окупанти

Через брак місць у воєнних шпиталях росіяни розміщують своїх військовослужбовців у моргу тимчасово окупованого Алчевська Луганської області

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у лікарнях і шпиталях на окупованій частині Луганщини росіяни не встигають звільняти ліжкомісця – увесь фонд постійно зайнятий.

"Тому в Алчевську, до прикладу, прийшлося поранених розміщувати у приміщенні моргу, куди їх привезли разом із ліквідованими під Кремінною загарбниками", - додає очільник ОВА.

Також він зазначив, що окупанти дозволяють потрапити до прифронтових міст у так званій ЛНР лише за наявності реєстрації, але не завжди. Так, у росіян є перелік зайнятих їхніми військовими й колаборантами квартир і будинків.

"І якщо на блокпості вони ретельно перевіряють реєстрацію і та збігається з їхніми даними, то шлях до населеного пункту для людини, якої там певний час не було, закритий. Довести право власності на нерухоме майно практично неможливо і нікому", - наголошує Лисогор.

  • 4 вересня повідомлялося, що в районі Новоєгорівки на Луганщині, поруч з кордоном з Харківською областю, окупанти почали встановлювати укріплення і призупинили спроби атакувати українські позиції.
  • Крім того, у зведенні Генштабу зазначалося, що протягом доби 8 вересня російські війська не полишали спроб прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Туди РФ перекидає резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
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