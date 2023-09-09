Окупанти на Луганщині розміщують поранених військових у моргу, - ОВА

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у лікарнях і шпиталях на окупованій частині Луганщини росіяни не встигають звільняти ліжкомісця – увесь фонд постійно зайнятий.

"Тому в Алчевську, до прикладу, прийшлося поранених розміщувати у приміщенні моргу, куди їх привезли разом із ліквідованими під Кремінною загарбниками", - додає очільник ОВА.

Також він зазначив, що окупанти дозволяють потрапити до прифронтових міст у так званій ЛНР лише за наявності реєстрації, але не завжди. Так, у росіян є перелік зайнятих їхніми військовими й колаборантами квартир і будинків.

"І якщо на блокпості вони ретельно перевіряють реєстрацію і та збігається з їхніми даними, то шлях до населеного пункту для людини, якої там певний час не було, закритий. Довести право власності на нерухоме майно практично неможливо і нікому", - наголошує Лисогор.