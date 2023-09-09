Окупанти на Луганщині розміщують поранених військових у моргу, - ОВА
Через брак місць у воєнних шпиталях росіяни розміщують своїх військовослужбовців у моргу тимчасово окупованого Алчевська Луганської області
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у лікарнях і шпиталях на окупованій частині Луганщини росіяни не встигають звільняти ліжкомісця – увесь фонд постійно зайнятий.
"Тому в Алчевську, до прикладу, прийшлося поранених розміщувати у приміщенні моргу, куди їх привезли разом із ліквідованими під Кремінною загарбниками", - додає очільник ОВА.
Також він зазначив, що окупанти дозволяють потрапити до прифронтових міст у так званій ЛНР лише за наявності реєстрації, але не завжди. Так, у росіян є перелік зайнятих їхніми військовими й колаборантами квартир і будинків.
"І якщо на блокпості вони ретельно перевіряють реєстрацію і та збігається з їхніми даними, то шлях до населеного пункту для людини, якої там певний час не було, закритий. Довести право власності на нерухоме майно практично неможливо і нікому", - наголошує Лисогор.
- 4 вересня повідомлялося, що в районі Новоєгорівки на Луганщині, поруч з кордоном з Харківською областю, окупанти почали встановлювати укріплення і призупинили спроби атакувати українські позиції.
- Крім того, у зведенні Генштабу зазначалося, що протягом доби 8 вересня російські війська не полишали спроб прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Туди РФ перекидає резерви, комплектує штурмові групи переважно ув’язненими.
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