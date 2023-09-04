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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку

4 вересня, 2023 понедiлок
12:24
Війна з Росією ЗСУ наступ

В районі Новоєгорівки на Луганщині, поруч з кордоном з Харківською областю, окупанти почали встановлювати укріплення і призупинили спроби атакувати українські позиції

Про це начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів в ефірі Суспільне Спротив.

"На Лимано-Куп'янському напрямку за минулу добу противник понад 700 разів гатив по позиціях наших захисників з різних артилерійських систем використовуючи снаряди та ракети. Також завдав 15 авіаударів", — розповів Євлаш.

ЗСУ знищили 67 російських окупантів, один БПМ-3, одну МСТА-С, чотири авто, інженерну машину та склад з боєприпасами.

Очільник пресслужби, в районі села Новоєгорівка армія РФ почала укріплювати свої позиції та наразі полишила спроби штурмувати українських військових.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальну операцію. Зокрема, на південному фланзі в районі Кліщіївки. За минулу добу понад 600 разів противник завдав ураження по ЗСУ", — повідомив Ілля Євлаш.

За словами Євлаша, відбулось 10 боїв, знищено 160 рашистів, танк, три БПМ, три установки МСТа-Б, міномет "Тюльпан", два РСЗВ "Град", "Гіацинт" та чотири пункти управління БпЛА і сім складів з боєприпасами.

Також начальник пресслужби Східного угруповання військ розповів, що просування українських захисників під містом Бахмут Донецької області ускладнено щільним мінуванням території. Ворог використовує й протипіхотні, та протитанкові міни у посадках, лісосмугах, дорогах, узбіччях.

Контрнаступ ЗСУ: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

Згодом The New York Times повідомило, що російські окупанти вигадали нову тактику для того, щоб зупинити просування українських військ у Запорізькій області. Так, вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.

4 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що від початку українського контрнаступу Збройні Сили деокупували під Бахмутом загальну площу 47 кв. км. Тільки за минулий тиждень захисники звільнили 3 кв. км української території.  

російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Бахмут
Харківщина
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