На трасі Київ - Бориспіль з'явиться автоматизована система управління дорожнім рухом
Укравтодор встановив інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом на ділянці траси М-03 від Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль"
Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору.
Згідно з повідомленням, Укравтодор завершив ремонт головної автомагістралі від столиці до Борисполя М-03 Київ - Харків - Довжанський. За два місяці було оновлено вісім смуг руху в обидві сторони.
"Вперше на цій 17-кілометровій ділянці дороги буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні знаки, температуру та стан дорожнього покриття.
У пресслужбі додали, що наразі перші цифрові табло працюють у тестовому режимі.
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