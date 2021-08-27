На трасі Київ - Бориспіль з'явиться автоматизована система управління дорожнім рухом

Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору.



Згідно з повідомленням, Укравтодор завершив ремонт головної автомагістралі від столиці до Борисполя М-03 Київ - Харків - Довжанський. За два місяці було оновлено вісім смуг руху в обидві сторони.



"Вперше на цій 17-кілометровій ділянці дороги буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження: дозволену швидкість, дорожні знаки, температуру та стан дорожнього покриття.



У пресслужбі додали, що наразі перші цифрові табло працюють у тестовому режимі.

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