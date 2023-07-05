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На трьох білоруських полігонах ліквідували табори російських призовників – супутникові знімки

5 липня, 2023 середа
23:33
Світ мобілізація на росії, чмобіки

На супутникових знімках служби Planet Labs зафіксували ліквідацію таборів на трьох білоруських полігонах, де проходили підготовку російські мобілізовані

Про це повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Мова про військові полігони біля Барановичів, Лепеля й Осиповичів.

Так, на світлині, зробленій 4 липня 2023 року, видно, що фактично немає табору на полігоні "Обуз-Лесновський" біля Барановичів, його розбір тривав. 

Фото: svaboda.org

 

Табір у цьому місці був із середини жовтня 2022 року. На початку березня 2023 року в таборі відбулася ротація мобілізованих російських військових. Тоді розібрали невелику кількість наметів, частина їх не була заселена. Після цього важкої військової техніки на полігон майже не завозили. 

На 6 червня у таборі ще було близько 150 наметів, у яких могли проживати близько трьох тисяч людей. Як зафіксували супутникові знімки, почали розбирати табір не раніше ніж 30 червня.

На Лепельському полігоні російські війська також перебували від середини жовтня 2022 року. 

Фото: svaboda.org

 

На фото від 4 липня 2023 року видно, що наметове містечко на полігоні також у процесі демонтажу. Намети почали розбирати не раніше ніж 2 липня. Того дня на полігоні залишалося близько 75 військових наметів, у яких могли проживати близько 1,5 тисячі людей. 

Табір на полігоні "Репище" під Осиповичами також почали розбирати 3 липня 2023 року. На знімку за 4 липня його вже немає. 

Фото: svaboda.org

 

Полігон "Репище" російські військові використовували ще до початку повномасштабної війни проти України. Там був великий шпиталь і багато військової техніки. Він то зникав (літо 2022), то знову з’являвся (30 жовтня 2022). На 29 червня в цьому таборі стояло близько 30 військових наметів, в яких могли проживати близько 600 мобілізованих.

Як видно на фото, три найбільші табори для підготовки нібито мобілізованих російських військових почали розформовувати приблизно одночасно – 3 липня. Практично одночасно розпочали будівництво наметового містечка в селі Цель Осиповицького району, що, за деякими думками, може бути пов’язане з прибуттям до Білорусі найманців ПВК Вагнера. Сьогодні це найбільший табір на території Білорусі. Він складається з не менше 303 військових наметів, які, за різними оцінками, можуть вмістити до 15 тисяч осіб.

Наразі не відомо чому згортають табори. Серед версій, які озвучили експерти, – скорочення програми підготовки російських мобілізованих, перенесення таборів на інші полігони на території Білорусі, а можливо, взагалі використання для розгортання табору ПВК Вагнера.

  • Днями російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображений імовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі
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