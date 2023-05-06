На цвинтарі у Макарові виявили снаряд

Про це інформує поліція Київщини.

До Бучанського управління поліції зателефонували 6 травня і повідомили про знайдений снаряд. Його виявили під час підготовки до ритуальних заходів.

Правоохоронці одразу прибули на місце, огородили територію і викликали ДСНС. Постраждалих немає.

"Застерігаємо усіх громадян бути обережними на деокупованих територіях! У разі виявлення небезпечних предметів, відразу повідомляйте на "102", - нагадали в поліції.