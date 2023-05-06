На цвинтарі у Макарові виявили снаряд
На цвинтарі в Макарові, що в Бучанському районі Київщини, під час копання могили виявили снаряд
Про це інформує поліція Київщини.
До Бучанського управління поліції зателефонували 6 травня і повідомили про знайдений снаряд. Його виявили під час підготовки до ритуальних заходів.
Правоохоронці одразу прибули на місце, огородили територію і викликали ДСНС. Постраждалих немає.
"Застерігаємо усіх громадян бути обережними на деокупованих територіях! У разі виявлення небезпечних предметів, відразу повідомляйте на "102", - нагадали в поліції.
- У п'ятницю, 5 травня, на польовій дорозі між селами Плоске та Гоголів, що поблизу Броварів, тракторист підірвався на протитанковій міні.
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