Неподалік від Броварів тракторист підірвався на протитанковій міні
У п'ятницю, 5 травня, на польовій дорозі між селами Плоске та Гоголів, що поблизу Броварів, тракторист підірвався на протитанковій міні
Про це інформує поліція Київщини.
Зазначають, що інцидент трапився о 21:25 на території, яка певний час була окупована. 50-річний водій агрофірми повертався на підприємство. Він наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну.
Унаслідок вибуху чоловік отримав поранення, його госпіталізували. Наразі загрози його здоров'ю та життю немає.
"Шановні громадяни! Будьте обережними на деокупованих територіях. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на спецлінію "102", - нагадали в поліції.
- П’ять піротехніків протягом 1 травня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва та виявили частини від боєприпасів РСЗВ.
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