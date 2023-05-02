Про це повідомляється на офіційному telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Піротехніки "Київської служби порятунку" виявили залишки від боєприпасів "Град" на території Святошинського лісництва. 1 травня п’ять піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й були виявлені частини від боєприпасів РСЗВ "Град".

Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС "Київська служба порятунку" проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.

Здійснено 4 виїзди, перевірено близько 2 га угідь та виявлено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".

КМДА нагадує, що у Києві на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів, тому що це продовжує залишатися небезпечним.