Піротехніки виявили залишки від боєприпасів "Град" на території Святошинського лісництва Києва, - КМДА
П’ять піротехніків протягом 1 травня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва та виявили частини від боєприпасів РСЗВ
Про це повідомляється на офіційному telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.
Піротехніки "Київської служби порятунку" виявили залишки від боєприпасів "Град" на території Святошинського лісництва. 1 травня п’ять піротехніків протягом дня обстежили близько 0,5 га території Святошинського лісництва, де й були виявлені частини від боєприпасів РСЗВ "Град".
Загалом протягом тижня піротехнічний підрозділ КАРС "Київська служба порятунку" проводив обстеження територій в Оболонському та Святошинському районах Києва, зокрема в Межигірському та Святошинському лісництвах.
Здійснено 4 виїзди, перевірено близько 2 га угідь та виявлено кілька залишків від використаних реактивних боєприпасів, зокрема небойову частину снаряда "Град".
КМДА нагадує, що у Києві на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів, тому що це продовжує залишатися небезпечним.
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