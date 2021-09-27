На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР

Про це повідомляє у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Відзавтра ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацюють на автомобільних дорогах Львівської, Запорізької, Закарпатської та Одеської областей", - зазначив він.

Де розташують камери:

Запорізька область:

на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год); на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год).

Львівська область:

на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год); на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год); на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год); на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год); на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год); на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год); на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год); на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год); на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год); на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год); на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк(обмеження швидкості 50 км/год).

Закарпатська область:

на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год); на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год).

Одеська область:

на 3 км+015 автодороги Т-16-28 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 90 км/год).

Нагадаємо, на автомобільних дорогах України 3 вересня запрацював 21 комплекс автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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