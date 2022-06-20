На українців очікує сильна спека 20 червня

Про це повідомляють в Українському гідметеорологічному центрі.

30℃ Цельсія прогнозують на Одещині та в Криму, в інших регіонах – ще спекотніше.

Найбільш жарко має бути в столиці та на Київщині – до 34℃.

У свою чергу +33℃ обіцяють у західних і північних областях України. Опадів не передбачається.