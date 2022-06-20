На українців очікує сильна спека 20 червня
По всій території України температура в понеділок, 20 червня, підніметься до 30 градусів і вище
Про це повідомляють в Українському гідметеорологічному центрі.
30℃ Цельсія прогнозують на Одещині та в Криму, в інших регіонах – ще спекотніше.
Найбільш жарко має бути в столиці та на Київщині – до 34℃.
У свою чергу +33℃ обіцяють у західних і північних областях України. Опадів не передбачається.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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