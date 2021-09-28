На Україну насуваються заморозки: яким областям готуватись

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Вночі 30 вересня та 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0°C…-5°C (І рівень небезпеки, жовтий), у північно-східних областях заморозки у повітрі 0°C…-3°C (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

У Київській області вночі 30 вересня та 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0°C…-5°C та подекуди і у повітрі 0°C…-2°C (І рівень небезпеки, жовтий).

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