На Уралі загорілись склади з порохом: чути вибухи, йде евакуація населення

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Існує ймовірність, що внаслідок пожежі може загорітись 20 складів з порохом.

"У селищі Первомайський від переходу лісової пожежі сталося займання двох складів із порохом. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - йдеться у повідомленні.

Селище, де проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації. У Первомайську, що на Уралі, вже лунають вибухи.