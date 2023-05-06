На Уралі загорілись склади з порохом: чути вибухи, йде евакуація населення
У Свердловській області РФ сталась масштабна лісова пожежа, вогонь дійшов до складів з порохом, внаслідок чого чути вибухи
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Існує ймовірність, що внаслідок пожежі може загорітись 20 складів з порохом.
"У селищі Первомайський від переходу лісової пожежі сталося займання двох складів із порохом. Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох", - йдеться у повідомленні.
Селище, де проживає приблизно 400 осіб, готується до евакуації. У Первомайську, що на Уралі, вже лунають вибухи.
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