Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що вранці 26 липня неподалік одного з пляжів Одещини у воді здетонували дві міни. Їх тип встановити не вдалося. Ще одна міна самовільно підірвалась учора ввечері, 25 липня, на чорноморському узбережжі Миколаївщини. Вибух пошкодив кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкта. Люди не постраждали.

"Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", - наголосили в ОК "Південь".