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На узбережжі Миколаївщини та Одещини здетонували міни

26 липня, 2023 середа
12:18
Війна з Росією Міна на одеському пляжі

На узбережжя Миколаївщини та Одещини через штормову погоду у морі винесло три міни, які самовільно здетонували, пошкодивши кілька десятків вікон

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь". 

Зазначається, що вранці 26 липня неподалік одного з пляжів Одещини у воді здетонували дві міни. Їх тип встановити не вдалося. Ще одна міна самовільно підірвалась учора ввечері, 25 липня, на чорноморському узбережжі Миколаївщини. Вибух пошкодив кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкта. Люди не постраждали.

"Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", - наголосили в ОК "Південь". 

  • 25 травня в обласному Департаменті охорони здоров'я Одещини заявили, що не рекомендують відкривати пляжі для купання та радять приймати лише сонячні ванни. 
Україна
Одещина
Миколаївщина
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