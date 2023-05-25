Влада радить не відкривати пляжі Одещини. Подробиці
В обласному Департаменті охорони здоров'я Одещини не рекомендують відкривати пляжі для купання та радять приймати лише сонячні ванни
Таку заяву зробила на брифінгу у Медіацентрі Україна - Одеса очільниця медичного управління Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан
"Якщо ми говоримо про пляжний сезон, то сонячні ванни - це одне, а плавання у відкритому морі, то інше. І тому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА та профільні лікарі закликають не купатися без дозволу. Доки не скажуть, що море чисте і там нема загроз, ми не радимо купатися. Можна лише дозволити приймати сонячні ванни", - зазначила Рокунець-Сорочан.
Також заступниця генерального директора Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Тетяна Покотілова додала, що відкривати пляжі небезпечно через відсутність на них укриттів.
"Я б не поспішала і не радила відкривати пляжі. Ми ніколи не знаємо, коли прилетить ворожий літак чи ракета. І куди люди будуть бігти? Буде масова паніка. Я не думаю, що це гарна ідея, хоча розумію людей, які хочуть відпочивати", – додала Покотілова.
- У КМДА зазначили, що в Києві не планують відкривати пляжний сезон через відсутність укриттів, містянам рекомендують утриматись від відвідування пляжів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе