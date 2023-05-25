Влада радить не відкривати пляжі Одещини. Подробиці

Таку заяву зробила на брифінгу у Медіацентрі Україна - Одеса очільниця медичного управління Департаменту охорони здоров'я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан

"Якщо ми говоримо про пляжний сезон, то сонячні ванни - це одне, а плавання у відкритому морі, то інше. І тому Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА та профільні лікарі закликають не купатися без дозволу. Доки не скажуть, що море чисте і там нема загроз, ми не радимо купатися. Можна лише дозволити приймати сонячні ванни", - зазначила Рокунець-Сорочан.

Також заступниця генерального директора Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Тетяна Покотілова додала, що відкривати пляжі небезпечно через відсутність на них укриттів.

"Я б не поспішала і не радила відкривати пляжі. Ми ніколи не знаємо, коли прилетить ворожий літак чи ракета. І куди люди будуть бігти? Буде масова паніка. Я не думаю, що це гарна ідея, хоча розумію людей, які хочуть відпочивати", – додала Покотілова.