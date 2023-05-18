У Києві наразі не планують відкривати пляжний сезон через відсутність укриттів
У Києві не планують відкривати пляжний сезон через відсутність укриттів, містянам рекомендують утриматись від відвідування пляжів
Про це пише КМДА
"Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва", - йдеться у повідомленні.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що таке рішення прийнято на тлі постійних атак ворога на столицю. Зазначається, що на пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені, під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.
- З 22 травня у Києві громадський та приватний транспорт довозитиме пасажирів до укриття під час повітряної тривоги.
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