З 22 травня громадський транспорт Києва під час тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття
З 22 травня у Києві громадський та приватний транспорт довозитиме пасажирів до укриття під час повітряної тривоги, а великогабаритний транспорт не зможе в'їжджати у столицю
Про це пише КМДА.
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контролюватиме дотримання правил патрульна поліція.
Окрім того, з 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у столиці відбудуться перевірки усіх укриттів через масові скарги громадян щодо закритих під час тривог сховищ.
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