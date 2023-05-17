Про це пише КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контролюватиме дотримання правил патрульна поліція.

Окрім того, з 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.