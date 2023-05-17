У Києві перевірять усі укриття через масові скарги громадян щодо закритих під час тривог сховищ
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у столиці відбудуться перевірки усіх укриттів через масові скарги громадян щодо закритих під час тривог сховищ
Про це пише КМВА.
Зазначається, що багато скарг стосувались саме останньої ракетної атаки, такі випадки було зафіксовано майже в усіх районах столиці. За його словами, в ході перевірок комунальники мають забезпечити вільний доступ до укриттів.
"Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оборони Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА. В найстисліший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі об’єкти до яких у цивільного населення немає доступу, а балансоутримувачі негайно забезпечать безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.
- Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну.
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