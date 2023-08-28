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На Венеційському кінофестивалі відбудеться день підтримки української кіноіндустрії

28 серпня, 2023 понедiлок
15:21
Культура кіно, люди дивляться фільм

На Венеційському кінофестивалі 6 вересня відбудеться день підтримки української кіноіндустрії, що постраждала через війну

Про це повідомляє Variety.

Зазначається, що таким чином головна організація фестивалю "знову підтверджує свою солідарність з українським народом і трагедією, яку він переживає". 

Український день Венеціанського фестивалю проходитиме у Spazio Incontri Venice Production Bridge у готелі Excelsior. Він включатиме вступ президента фестивалю Роберто Чікутто та художнього керівника Альберто Барбера.

Перша панель проходитиме під назвою "Українська кіноіндустрія під час війни" та міститиме презентацію про стан українського кіно зараз. ЇЇ презентуватиме голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Також, на заході буде тематична панель "Зйомки з Україною: підтримка та співпраця" з Артемом Колюбаєвим (головою Ради з питань кінематографа України), Вікторією Ярмощук (головою Української кінематографічної асоціації), Сергієм Лавренюком (очільником Української асоціації кіноіндустрії), Андрієм Ногіним (главою ГО "УкрКіноФест") і режисером Філіпом Азуле.

Модеруватиме панелі актор, продюсер та телеведучий Володимир Остапчук.

Також, цьогоріч відбудеться презентація стрічки "Forever-Forever" української режисерки Анни Бурячкової.

  • Стрічка української режисерки Аліси Коваленко "Ми не згаснемо" про становлення особистості під час війни отримала спеціальну відзнаку "Onion Award" на 14-му міжнародному фестивалі документального кіно MakeDox.
Кіно
Італія
українське кіно
кінофестиваль
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