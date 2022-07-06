На відбудову Маріуполя потрібно понад $20 млрд, - міський голова Бойченко

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни готувались до цієї війни. Вони зробили все, щоб зруйнувати те, що ми будували. За останні 8 років Маріуполь перетворився на сучасне європейське місто. Окупанти за тиждень знищили критично важливу інфраструктуру. Вони залишили місто без світла, води та газопостачання. Потім вони два місяці поспіль руйнували місто та вбивали людей. Росіяни за два місяці обстрілів Маріуполя накоїли більше горя, ніж німецькі нацисти під час окупації міста в 1941-1943 рр.", - розповів Бойченко.

Міський голова додав, що на відновлення інфраструктури міста потрібно понад $20 млрд.

"В місті пошкоджено понад 2600 багатоповерхівок. 1350 багатоповерхівок росіяни знищили повністю, вбивши в цих будинках понад 22 тис. цивільних людей. Щоб відбудувати ці будинки потрібно понад $14 млрд. Багато міст висловили свою готовність відбудувати Маріуполь. Лідерські позиції в цьому питанні займають Гданськ та Варшава. Сьогодні ми створили експертне середовище, яке працює над планом відновлення Маріуполя. Загалом, якщо порахувати суму на відновлення пошкоджених будинків та будівництво нових, то це понад $20 млрд", - додав він.

На конференції з питань відновлення України у Швейцарії виконувач обов'язків керівного директора Європейського інвестиційного банку Маркус Берндт заявив, що ЄІБ готовий допомогти у відбудові Маріуполя.