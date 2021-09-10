На вихідних в Україні очікуються локальні дощі й тепло, - синоптик Наталка Діденко
В Україні 11-12 вересня українців очікує тепло, проте в деяких регіонах пройдуть дощі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Так, 11-12 вересня в Україні буде тепло.
Температура повітря впродовж дня досягатиме +22°C…+26°C.
"Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом - ранки й вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні", - зазначила синоптик.
Дощів у більшості областей України не буде.
Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати, але нічого серйозного.
У Києві 11-12 вересня очікується чудова погода - сухо, сонячно, із свіжими ранками та теплими днями.
Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23°C…+25°C.
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