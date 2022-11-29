На Вінниччині через обстріли змушені перевезти всіх пацієнтів лікарні
Через надзвичайну ситуацію пацієнтів з Ладижинської міської лікарні, що на Вінниччині, перевозять до Гайсинської центральної лікарні
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України
"Внаслідок терористичних атак ворога не може повноцінно функціонувати місцева лікарня.Було ухвалено рішення про транспортування пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", – зазначають у МОЗ.
Переведуть пацієнтів у Гайсинську ЦРЛ, що розташована за 20 км від Ладижина.. Також в Гайсин будуть направляти пацієнтів, які потребуватимуть невідкладної допомоги.
Попри надзвичайну ситуацію у МОЗ запевняють, що пацієнти продовжуватимуть отримувати медичну допомогу.
У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж.
- Нагадаємо, 11 жовтня 2 дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.
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