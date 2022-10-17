На Вінниччині пролунало кілька вибухів
На Вінничині у понеділок, 17 жовтня, пролунало декілька вибухів
Про це повідомляє "Суспільне Вінниця".
Повідомлення про перший вибух надійшло о 14:18.
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2022, понедiлок
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